Stand: 06.01.2025 09:01 Uhr Ortsdurchfahrt Lübeck-Vorrade gesperrt

Seit Montag ist die Ortsdurchfahrt Lübeck-Vorrade gesperrt. Dort finden nach Angaben der Stadt Kanalbauarbeiten statt, um die Ortschaft an das öffentliche Kanalnetz von Lübeck anzuschließen. Dazu muss die Dorfdurchfahrt für etwa ein Jahr voll gesperrt werden. Anlieger können bis an die Baustelle heranfahren und in der Regel ihre Grundstückszufahrten erreichen. Nur im Bereich des jeweilig wandernden Bauabschnittes wird eine Zufahrt zum Grundstück dann zeitweise nicht möglich sein. Fußgänger und Radfahrer kommen allerdings durch. Umleitungen sind ausgeschildert.

