Stand: 24.04.2024 15:55 Uhr Omar-Moschee in Kiel beschmiert

Die Omar Moschee in Kiel ist am Mittwochmorgen beschmiert worden. Laut der islamischen Religionsgemeinschaft Schura Schleswig-Holstein wurden an drei Außenwänden der Moschee Parolen wie "Lang lebe Israel" und "Free Gaza from Hamas now forever" gesprüht. Einen solchen Vorfall habe es bisher in Schleswig-Holstein noch nicht gegeben, sagte Fatih Mutlu von der Schura. "Das macht jetzt natürlich unserer Gemeinde etwas Angst", sagte er. "Ich würde mich freuen, wenn etwas unternommen wird, damit wir das in unserer Gesellschaft unterbinden können." Wer verantwortlich ist, ist unklar. Die Polizei ermittelt.

