Northvolt Thema im Haushaltsausschuss des Bundestags

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) soll am Mittwoch im Haushaltsauschuss des Bundestags zu den Northvolt-Subventionen befragt werden. Der Bund und das Land Schleswig-Holstein hatten dem Batteriehersteller Northvolt, der bei Heide (Kreis Dithmarschen) eine Fabrik baut, mehr als 600 Millionen Euro in Form einer Wandelanleihe geliehen. Doch Northvolt steckt in der Krise, das Geld könnte verloren sein. Habeck soll Risiken gekannt und ein entsprechendes Gutachten deshalb nachträglich als geheim eingestuft haben - laut FDP und CDU war das rechtlich nicht zulässig. Eine Sprecherin des Ministers wies dies zurück.

Schlagwörter zu diesem Artikel Northvolt Kreis Dithmarschen