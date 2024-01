Northvolt: Letzte Hürde für den Fabrik-Bau ist Norderwöhrden Stand: 22.01.2024 05:00 Uhr Die Gemeindevertreter von Norderwöhrden haben es in der Hand: Wenn sie den Bebauungsplänen am Abend zustimmen, kann das Unternehmen Northvolt eine Batteriefabrik für Elektroautos im Kreis Dithmarschen bauen. Es wird mit einer knappen Entscheidung gerechnet.

Nach den Zusagen der EU-Kommission über die Fördermittel und der Investitionsentscheidung von Northvolt muss jetzt nur noch Norderwöhrden (Kreis Dithmarschen) über die Bebauungspläne abstimmen. Am Abend findet die alles entscheidende Sitzung statt, in der sieben ehrenamtliche Gemeindevertreter entscheiden, ob es einen Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan für die Northvolt-Fläche gibt oder nicht. Von den eigentlich neun Gemeindevertreterinnen und -vertretern sind zwei befangen. Deshalb liegt die Entscheidung bei sieben Kommunalpolitikern.

Knappe Entscheidung möglich

Erwartet wird eine spannende Entscheidung, denn frühere Abstimmungen waren mit 4:3 für den B-Plan denkbar knapp ausgegangen. Bürgermeister Kay Uwe Evers (FWN) zeigte sich vor der Sitzung optimistisch. Allerdings: Wenn nur einer der bisherigen Befürworter in der Gemeindevertretung seine Meinung ändert oder krank wird, gibt es keinen Satzungsbeschluss. Dann wäre das Projekt Batteriefabrik vom Tisch. Laut einem Northvolt-Sprecher kann die Gigafactory auf der 110 Hektar großen Gesamtfläche nur umgesetzt werden, wenn beide Gemeinden zustimmen, also Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden. Und eine Abstimmung kann nicht beliebig wiederholt werden, bis das Ergebnis passt.

Lohe-Rickelshof sagte Ja zu Northvolt

Im Dörpshus in Lohe-Rickelshof hatten sich die zwölf Kommunalpolitikerinnen und -politiker am Donnerstagabend bereits endgültig für das Vorhaben entschieden. Sie stimmten einstimmig für die Pläne des schwedischen Unternehmens - die mit Investitionen in Höhe von 4,5 Milliarden Euro verbunden sind - und fassten den entsprechenden Satzungsbeschluss.

Behörden müssen Baurecht erteilen

Wenn auch Norderwöhrden grünes Licht geben sollte, besteht noch kein Baurecht für das schwedische Unternehmen. Erstmal muss das zuständige Amt Heider Umland die Satzungen zur Genehmigung beim Innenministerium und beim Kreis einreichen. Erst wenn die Behörden ihre Genehmigungen erteilen und diese öffentlich bekannt gegeben werden, besteht Baurecht.

Batterie-Lieferungen für 2026 geplant

Sollte es so weit kommen, wollen die Schweden bereits Anfang 2026 erste Batterien aus Dithmarschen an die Autoindustrie liefern. Das Unternehmen hatte sich am Mittwoch vertraglich zum Bau der Fabrik verpflichtet, wenn Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden zustimmen.

VIDEO: Analyse zur Northvolt-Entscheidung (2 Min)

Schlagwörter zu diesem Artikel Northvolt Kreis Dithmarschen