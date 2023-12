Northvolt: Fragen und Antworten zur Batteriefabrik bei Heide

An der Spitze von Northvolt stehen die Gründer Peter Carlsson und Paolo Cerruti. Beide arbeiteten zuvor für Tesla und waren am Bau der ersten Gigafactory des US-amerikanischen E-Auto-Herstellers beteiligt. Carlsson und Cerruti gründeten das Unternehmen im Jahr 2016 gemeinsam mit der Vargas Holding. Damals hieß es noch "SGF Energy AB". Erst 2017 wurde daraus Northvolt AB. Vargas ist eine Beteiligungsgesellschaft, die in nachhaltige Technologien investiert. Laut Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 hält Vargas noch gut acht Prozent an Northvolt - also ähnlich viel, wie auch das Management um Carlsson, Mitglieder des Verwaltungsrates oder die Mitarbeiter in Besitz haben. Größter Teilhaber ist mit mehr als 21 Prozent die Volkswagen-Gruppe. Die investierte früh in Northvolt und hat mit dem Unternehmen 2019 zum Beispiel auch die "European Battery Union" gegründet. Ebenfalls beteiligt ist beispielsweise der Autobauer BMW (2,8 Prozent) und die Investmentbank Goldman Sachs mit beinahe 20 Prozent.

Das Ziel von Northvolt ist laut Eigenwerbung die Produktion der nachhaltigsten Batterie der Welt. Um das zu erreichen, muss auch die für die Herstellung aufgewendete Energie möglichst grün sein. Deshalb produziert das Unternehmen vor allem dort, wo es viel erneuerbare Energie gibt. Also zum Beispiel im schwedischen Skellefteå, wo die erste Northvolt-Fabrik entstanden ist. Mit Blick auf Heide nannte Peter Carlsson die Erneuerbaren als einen Standortvorteil der Region, die außerdem recht zentral in Kontinentaleuropa liegt. Darüber hinaus setzt der Firmengründer auf die relative Nähe zu Hamburg und hofft, von dort Fachkräfte wie Ingenieure anlocken zu können. Viel näher an die Hansestadt hätte Northvolt hingegen nicht heranrücken können - zu groß ist der Platzbedarf nicht nur für die Fabrik, sondern auch für die zahlreichen Zulieferbetriebe, die sich ebenfalls ansiedeln sollen. Die Region - ein weiterer Grund für die Ansiedlung - bietet diese Flächen bei gleichzeitig guter Verkehrsanbindung.

Um in verschiedenen Ländern und Branchen expandieren zu können, hat Northvolt in den vergangenen Jahren in mehreren Finanzierungsrunden Geld eingenommen. Mal schloss das Unternehmen Fremdfinanzierungen ab, verkaufte also Schuldtitel an Investoren. Mal gab Northvolt Aktien aus, ging also den Weg der Eigenkapitalfinanzierung. Mehrmals nahmen die Schweden zudem Geld über sogenannte Wandelanleihen auf, so wie sie es auch mit der bundeseigenen Kreditanstalt KfW in Höhe von 600 Millionen Euro vereinbart haben. Diese Form der Anleihe wird in der Regel zwar niedriger verzinst als eine Aktienanleihe. Der Käufer kann aber im Unterschied zu dieser entscheiden, ob er am Ende der Laufzeit den Nominalwert oder die Anleihe in Form eines Aktienpakets zurückgezahlt haben möchte. Theoretisch kann er also von einem Aktienboom profitieren und hat gleichzeitig die Sicherheit, zumindest den Nominalwert wiederzubekommen - es sei denn, das Unternehmen geht bankrott. Northvolt gibt an, sich bislang insgesamt 9 Milliarden US-Dollar Eigen- und Fremdkapital gesichert zu haben. Dem stünden Aufträge im Wert von 55 Milliarden Euro von Kunden wie der Volkswagen-Gruppe, BMW oder Volvo gegenüber.

Nein. Zwar gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Berichte darüber, Northvolt würde einen Börsengang vorbereiten. Bislang ist das Unternehmen diesen Weg aber nicht gegangen.

Damit die Batteriefabrik nach Heide kommt, locken der Bund und das Land Schleswig-Holstein mit insgesamt 700 Millionen Euro verteilt auf mehrere Jahre. 564 Millionen entfallen dabei auf den Bund, 136 Millionen Euro auf das Land. Daran änderte selbst die Haushaltssperre durch das Urteil zum Klima- und Transformationsfonds nichts. Allerdings muss der geplanten Subvention noch die EU-Kommission zustimmen. Daran geknüpft ist die finale Investitionsentscheidung der Schweden. Zudem erhält Northvolt 600 Millionen Euro von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Dabei handelt es sich um eine sogenannte Wandelanleihe, mit der der Bund indirekt zum Investor wird. Sollte Northvolt an die Börse gehen, könnte die KfW sich die Anleihe in Form von Aktien zurückzahlen lassen und von einem möglichen Wertanstieg profitieren.

Das Unternehmen plant mit Baukosten von 4,5 Milliarden Euro, während die Bundesregierung von 6,3 Milliarden Euro ausgeht.

Wenn die Fabrik von 2026 an den vollen Betrieb aufnimmt, will Northvolt bis zu 3.000 Mitarbeitende beschäftigen. Hinzu kommen Beschäftigte bei Zulieferern, die sich ansiedeln könnten. Northvolt selbst gibt an, sowohl innerhalb Deutschlands als auch international Fachkräfte anwerben zu wollen. Auf einer Info-Seite aller Projektbeteiligten (also von Northvolt über die Stadt Heide und den Kreis Dithmarschen bis zum Land Schleswig-Holstein) ist zudem von Aus- und Weiterbildung in Kooperation mit verschiedenen Bildungsträgern die Rede. Genannt wird etwa das Ausbildungszentrum für Batterie-Fachkräfte in Itzehoe, das der Bund mit 20 Millionen Euro fördert und das ab 2026 zwischen 600 und 900 Fachkräfte aus- und weiterbilden soll.

Zumindest zeichnet sich ab, wo die Arbeiter, die die Fabrik bauen sollen, wohnen könnten: In Wesselburen soll ein Containerdorf für 900 Frauen und Männer entstehen. Wo die Mitarbeitenden der Fabrik und der Zulieferer wohnen werden, dazu gibt es bislang wenig Konkretes. Die Entwicklungsagentur Region Heide verweist auf ein sogenanntes Stadt-Umland-Konzept, das seit 2013 umgesetzt werde. Die Planer sind im Austausch mit der Stadt Heide und den elf umliegenden Gemeinden und im Moment dabei herauszufinden, wo neue Bauflächen entstehen könnten. Wie nötig das sein wird, sollte Northvolt die finale Investitionsentscheidung treffen, zeigt sich am Beispiel der schwedischen Stadt Skellefteå, wo die erste Batteriefabrik entstanden ist. Auch dort arbeiten rund 3.000 Frauen und Männer. 800 neue Wohnungen entstehen dort jährlich, allerdings müssten es 1.000 sein, um den Bedarf zu decken. Ein paar Tausend Menschen sind bereits nach Skellefteå gekommen, bis 2030 rechnen die Verantwortlichen noch einmal mit 14.000 weiteren. Die Entwicklungsagentur Region Heide plant mit 10.000 bis 15.000 neuen Einwohnern.

Davon ist auszugehen. Während des Baus müssen schließlich nicht nur die Arbeiter von ihrem Camp zur Baustelle und zurückfahren, sondern auch Maschinen und Material müssen zur Baustelle gefahren werden. Auch während des Betriebs ist mit viel Liefer- und Pendelverkehr durch die Mitarbeitenden zu rechnen.