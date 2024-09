Stand: 17.09.2024 15:59 Uhr "Nordisch Digital" in Flensburg und Süderbrarup

Am Mittwoch beginnt das Netzwerktreffen "nordisch.digital" in Flensburg und Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg). An vier Tagen sind Interessierte und Fachleute aus der Informations- und Kommunikationstechnik dazu eingeladen. Im lisezwei, dem ehemaligen Technologiezentrum in Flensburg, laufen Talks unter anderem zu Ladelösungen, Umwelt-Monitoring und der IT-Sicherheit. In Flensburg haben nach Angaben der Veranstalter überdurchschnittlich viele IT-Unternehmen ihren Sitz, die sich auf dem Treffen vorstellen. Der Anteil der Branche an der Gesamtwirtschaft liegt hier bei 4,4 Prozent und damit etwa doppelt so hoch wie im Landesdurchschnitt.

Auch Angebote für Kinder

Im Amt Süderbrarup, der Heimat des ersten Smart-City Projektes in Schleswig-Holstein, steht am Mittwoch das Strategiespiel Tabletop im Mittelpunkt. Am Donnerstag folgt ein 3D-Drucker Workshop für Jugendliche ab 12 Jahren. Einer der Höhepunkte in Flensburg ist eine Show für Kinder auf dem Südermarkt, am Freitag ab 15 Uhr. Weitere Informationen sind auf der Internetseite des Netzwerktreffens veröffentlicht.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Kreis Schleswig-Flensburg