Stand: 02.12.2024 09:32 Uhr Nordfriesland hat die viertgrößte Kaufkraft Deutschlands

Der Kreis Nordfriesland einschließlich Sylt hat die viertgrößte Kaufkraft in Deutschland. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft bekannt geben. Flensburg ist in der Rangliste weit hinten und belegt Platz 393 von 400. Grundlage für die Auswertung ist das sogenannte preisbereinigte Pro-Kopf-Einkommen. Das sind die finanziellen Mittel, die eine Person im Durchschnitt zur Verfügung hat, und zwar angepasst an die Preise in ihrer Region. Die Daten stammen aus dem Jahr 2022.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Flensburg Sylt