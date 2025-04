Stand: 17.04.2025 05:38 Uhr Norderstedter Supermarkt stellt sich auf Oster-Run ein

Für die einen geht es am Gründonnerstag in den Osterurlaub, für viele andere noch zum Einkaufen. Beides könnte stressig werden. Kurz vor den Osterfeiertagen sind die Supermärkte auf einen der wohl verkaufsstärksten Donnerstage (17.4.) des Jahres eingestellt.

Doppelt so viele Kundinnen und Kunden erwartet

Der Famila-Markt in Norderstedt (Kreis Segeberg) beispielsweise rechnet nach eigenen Angaben mit etwa 6.000 Kundinnen und Kunden - etwa doppelt so viele wie an normalen Donnerstagen. Entsprechend sei das Personal aufgestockt worden, berichtet die stellvertretende Marktleiterin.

Einzelhandel SH erwartet besseres Ostergeschäft

Der Handelsverband Nord hatte mit einem Umsatzplus von 3,8 Prozent für das diesjährige Ostergeschäft gerechnet. Demnach gehen die Einzelhändler von einem Osterumsatz von 87 Millionen Euro aus. Das meiste Geld geben Verbraucherinnen und Verbraucher demnach für Süßigkeiten, Feinkost, Spielzeug und Deko aus.

