Stand: 20.12.2024 09:20 Uhr Norderstedt: Videoüberwachung am U-Bahnhof Mitte und Garstedt startet

Weil es in der Nähe vom U-Bahnhof Norderstedt Mitte (Kreis Segeberg) immer wieder zu Diebstählen oder auch Körperverletzungen gekommen war, gilt der Bereich schon seit über einem Jahr als sogenannter Kontrollbereich. Die Polizei darf dort zum Beispiel ohne Anlass Taschen kontrollieren. Nun kommen in Norderstedt Mitte und auch am U-Bahnhof Garstedt Videotürme dazu, die für Sicherheit sorgen sollen. Diese stehen bereits seit einigen Tagen, filmen aber laut Stadt noch nicht, da Hinweisschilder zum Datenschutz fehlen. Diese sollen am Freitag angebracht werden. Das Video wird dann direkt auf einen sicheren Server übertragen und dort für ein paar Tage gespeichert. Das Material darf nur von der Polizei angesehen werden, wenn sie glaubt, dadurch eine Straftat aufklären zu können.

