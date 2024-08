Stand: 09.08.2024 09:11 Uhr Norderstedt: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

In Norderstedt (Kreis Segeberg) hat die Feuerwehr am Freitagmorgen eine Person aus einer Wohnung gerettet. Laut Leitstelle hatte der Rauchmelder in der Wohnung Alarm ausgelöst. Außerdem hatten Nachbarn Feuer gerochen. Die Einsatzkräfte mussten die Tür aufbrechen und stellten fest, dass Essen auf dem Herd angebrannt war. Eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg