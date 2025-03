Stand: 12.03.2025 09:01 Uhr Norddeutsche Schifffahrtsbranche tagt in Flensburg

Mittwochnachmittag starten die 2. Flensburger Schifffahrtstage. Die Fachtagung findet unter anderem im Schifffahrtsmuseum und auf dem Gelände der Hochschule Flensburg statt. Die Vorträge und Podiumsdiskussionen sind öffentlich zugänglich. Zentrales Thema bei den zweiten Flensburger Schifffahrtstagen ist die Sicherheit Europas - auch vor dem Hintergrund des neuen USA-Kurses. Weiterer Schwerpunkt der Fachtagung: Künstliche Intelligenz und Digitalisierung in der Schifffahrt.

Schiffe bauen, um sich im Ernstfall verteidigen zu können

Laut der Initiatorin Uta Wentzel müsse man weiterhin fähig sein, Schiffe bauen zu können, um sich gut verteidigen zu können. Da würden natürlich die hoch spezialisierten Werften eine große Rolle spielen. Sie freue sich, dass es mit einem gemeinsamen Kraftakt gelungen sei, die Flensburger Schiffbau Gesellschaft zu retten und zum anderen auch, dass die Heinrich-Rönner-Gruppe zu Gast sein werde, um vorzustellen, wie sie die FSG-Zukunft in Flensburg gestalten möchten.

Azubis der FSG stellen autonome Fähre vor

Ein Projekt, das die Azubis der Flensburger Schiffbau Gesellschaft gemeinsam mit der Hochschule Flensburg erarbeitet haben ist eine autonome Fähre, die sie auf den Schifffahrtstagen vorstellen. Es soll am Mittwoch und Donnerstag auch um Wege zu einer möglichst klimaneutralen Schifffahrt in Flensburg gehen. Großer Schwerpunkt sei auch die Transformation zur CO2-neutralen Schifffahrt. Da sei Flensburg ein sehr wichtiger Forschungsstandort, so Initiatorin Ute Wenzel weiter.

