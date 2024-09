Nordbau 2024 in Neumünster: Mehr als 44.000 Besucher Stand: 09.09.2024 13:21 Uhr Am Sonntag ging in Neumünster die Baufachmesse Nordbau zu Ende. Schwerpunkte waren die Themen Wärmewende und Energietechnik. Die rund 700 Aussteller sind zufrieden.

von Lisa Synowski

Auf dem Gelände der Holstenhallen in Neumünster konnten sich Besucherinnen und Besucher von vergangenem Mittwoch bis Sonntag wieder Baugeräte und Nutzfahrzeuge aus nächster Nähe ansehen und mit den Herstellern ins Gespräch kommen. Insgesamt kamen laut Veranstalter 44.300 Menschen.

Der Andrang zeigt laut den Veranstaltern, dass viele Kundinnen und Kunden, aber auch Firmen die Krise im Baugewerbe überwinden wollen. Das hätten auch die rund 700 Aussteller zurückgespiegelt. Demnach gab es viele produktive Gespräche und auch einige spontane Verkäufe, die Messeziele seien erreicht worden. Zwar seien Materialkosten, Zinsen, Personal und Regularien ein Hemmnis, viele wollten jedoch die Ärmel hochkrempeln und die Kehrtwende in der Baubranche mitgestalten, berichtet zum Beispiel Andrée Schacht von der Firma Fliegl Fahrzeugbau.

Nordbau: Veranstalter sehen Wärmewende-Unsicherheit

Ein zentrales Thema der Fachmesse war auch in diesem Jahr wieder die Wärmewende. "Wir spüren, dass da bei den Menschen immer noch eine große Unsicherheit herrscht, wie sich das eigene Zuhause am besten energetisch auf Vordermann bringen lässt", erklärt Messechef Wolfgerd Jansch.

Weitere Informationen Energetische Sanierung: Welche Förderung gibt es? Neue Heizung, neues Dach, gedämmte Fassade: Eigentümer erhalten für die Sanierung ihres Wohnhauses hohe Zuschüsse vom Staat. mehr

Neuer Stand der Heiz- und Energietechnik fürs Zuhause

In Halle 7 bot die Verbraucherzentrale gemeinsam mit Haus & Grund eine Energieberatung an - kostenlos und ohne vorige Anmeldung. Außerdem konnten sich Besucherinnen und Besucher dort über den neuen Stand der Heiz- und Energietechnik informieren - ausgestellt waren zum Beispiel Infrarot-Fußbodenheizungen, smarte Energiemanager und Photovoltaikanlagen für Mietshäuser. Nach Angaben der Veranstalter zog dieses Angebot viele Besucherinnen und Besucher an.

Sonderschau zu Innenraumgestaltung und Dekoration

Wer sich für Gestaltung und Inneneinrichtung interessierte, war in Halle 3 richtig. Dort gab es eine Sonderschau zum Thema Innenraumgestaltung und Dekoration. Außerdem stand die Frage im Mittelpunkt, wie Wohnräume im Laufe des Lebens möglichst effektiv genutzt werden können. Welche smarten Homeoffice-Lösungen gibt es und wie können Hausbereiche vermietet werden?

Unternehmen präsentieren sich auch als Arbeitgeber

Schülerinnen und Schüler konnten sich beim nordjobBau-Tag über Unternehmen in der Baubranche als Arbeitgeber kennenlernen. Erstmals präsentierten sich die Firmen in einem eigenen Recruiting-Bereich, um Nachwuchs und Fachkräften zu werben.

Weitere Informationen Klimaschutzgesetz: Entwurf sieht Solarpflicht für neue Wohnhäuser vor Das Kabinett hat dem Entwurf der Gesetzesnovelle zugestimmt. Die PV-Pflicht soll für neue Wohnhäuser und Parkplätze gelten. mehr

Fachkongress CONBAU NORD als Premiere zur Vernetzung

Für das Fachpublikum gab es auf der Nordbau 2024 ein neues Angebot: Zum ersten Mal fand im Rahmen der Messe auch die CONBAU NORD statt - ein Fachkongress, der der internationalen Vernetzung dienen soll. 40 Expertinnen und Experten aus ganz Nordeuropa tauschten sich während des Kongresses zwei Tage lang darüber aus, wie Wohnungsbau zukünftig effizient und nachhaltig gelingen kann. Die Veranstaltung sei ein voller Erfolg gewesen, so die Verantwortlichen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nannte den Kongress "eine großartige neue, nordeuropäische Plattform für die drängenden Themen Wohnungsbau und Wärmewende."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.09.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Heizen Neumünster Energiewende Handwerk