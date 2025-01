Nord-Ostsee-Kanal: Containerschiff fährt bei Breiholz in Böschung Stand: 17.01.2025 08:58 Uhr Der Nord-Ostsee-Kanal ist in der Nacht auf Donnerstag stundenlang gesperrt gewesen. Ein Schiff war bei Breiholz in die Böschung gelaufen. Die französische "Eco Levant" hatte zuvor vermutlich technische Probleme.

Im Nord-Ostsee-Kanal ist in der Nacht auf Donnerstag bei dichtem Nebel ein 148 Meter langes Containerschiff in die Böschung gelaufen. Nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) war die französische "Eco Levant" in Höhe Breiholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) vermutlich wegen Elektronik- oder Maschinenproblemen aus dem Ruder gelaufen - es lag zeitweise quer im Kanal. Der Kanal wurde daraufhin gesperrt.

Schiff quer im Kanal: Stundenlange Sperrung

In Kiel-Holtenau und Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) wurden stundenlang keine Schiffe geschleust. Das unter anderem mit Methanol angetriebene Schiff wurde mittlerweile freigeschleppt. In Rendsburg soll später untersucht werden, ob und wann das Schiff seine Fahrt fortsetzen kann.

Weiterer Vorfall an der Schleuse Brunsbüttel

Am Donnerstagvormittag kollidierte dann ein Containerschiff mit dem Schleusenleitwerk der Südschleuse in Brunsbüttel. Nach Angaben der Polizei hatte das unter zypriotischer Flagge fahrende Schiff beim Einlaufen von der Elbe in die Südschleuse das Schleusenleitwerk beschädigt, obwohl das Schiff durch einen Schlepper gesichert war.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde Nord-Ostsee-Kanal