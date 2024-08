Stand: 12.08.2024 09:47 Uhr Neues DRK-Blutspendemobil hält in Bad Segeberg

In Bad Segeberg (Kreis Segeberg) startet heute das neue Blutspendemobil des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zu seiner ersten Fahrt im Land. Dabei handelt es sich um einen umgebauten Bus in dem bis zu drei Menschen gleichzeitig Blut spenden können. Der Hintergrund: In den Sommerferien sinkt das Spendenaufkommen laut DRK so drastisch, dass der Spendedienst die Versorgung von Patientinnen und Patienten nur noch begrenzt sicherstellen kann. Sprecherin Susanne von Rabenau sagt dazu: "Das Spendemobil ist ein echter Hingucker. Wir versprechen uns davon, dass wir damit möglichst viele zusätzliche Spender erreichen können." Das Blutspendemobil geht nun durch das gesamte Land auf Tournee.

