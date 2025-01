Stand: 27.01.2025 15:32 Uhr Neuer Spieler beim SC Weiche Flensburg

Fußball-Regionalligist SC Weiche Flensburg 08 hat einen neuen Stürmer. Das teilt der Verein jetzt mit. Tarik Pannholzer ist 24 Jahre alt und spielte zuletzt viereinhalb Jahre für eine College-Mannschaften in den USA. Dort studierte er auch Sportmanagement. Pannholzer wurde in Hildesheim geboren, spielte in seiner Jugend bereits für Flensburg und trägt zukünftig die Rückennummer 11. Der Angreifer trainiert am Montag bereits mit seiner neuen Mannschaft.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg