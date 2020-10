Neue S-Bahn-Linie: Baustart für S4 verzögert sich Stand: 09.10.2020 12:02 Uhr Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat einem Eilantrag einer Bürgerinitiative stattgegeben. Damit ist ein möglicher Baustart der S4 vorerst gestoppt.

Der Baustart der geplanten S-Bahn 4 von Hamburg nach Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist vorerst gestoppt. Die Bürgereinitiative "Lärm- und Umweltschutz Wandsbek-Marienthal" hatte gefordert, dass die alten Bäume im Wandsbeker Gehölz nicht gerodet werden.

Zeitplan zum Bau der S4 unklar

Die Deutsche Bahn will nach eigenen Angaben jetzt eine Alternative erarbeiten und dem Gericht vorlegen. Bis dahin darf nicht weitergebaut werden, so das Urteil des Gerichts. Eigentlich sollte die neue Strecke 2025 in Betrieb genommen werden. Ob dieser Zeitplan nun eingehalten werden kann, ist von der Entscheidung des Gerichts abhängig. Noch ist die Bahn aber zuversichtlich, heißt es.

AUDIO: Bürgerinitiative stoppt S4-Vorarbeiten (1 Min)

Weitere Klage vor Gericht

Seit Ende September liegt dem Bundesverwaltungsgericht aber auch eine weitere Klage vor - darin geht es um das Planfeststellungsverfahren. Stormarner lehnen den geplanten Trassenverlauf ab. Sie fordern, dass die neue zweigleisige Strecke der S4 entlang der A1 gebaut wird und nicht durch kleinere Orte führt. Wann in Leipzig eine Entscheidung zu beiden Anträgen getroffen wird, steht bisher noch nicht fest.

