Neue Räume an Gemeinschaftsschule Probstei in Schönberg eingeweiht

An der Gemeinschaftsschule Probstei in Schönberg (Kreis Plön) werden am Freitag die neue Klassen- und Fachräume mit einer Feier eingeweiht. Auf den Tag genau vor vier Jahren wurden Teile der Schule durch einen Großbrand zerstört, wie Schulrektor Markus Oddey erzählt. Ursache war damals ein technischer Defekt. Vor kurzem wurde zudem die durch ein anderes Feuer zerstörte Sporthalle abgerissen. Auf dem Areal soll eine neue, kleinere Halle gebaut werden. Unabhängig davon wird bereits eine neue Turnhalle an der Schule gebaut. Diese soll laut Oddey im Mai fertig sein.

