Stand: 08.07.2024 15:49 Uhr Feuer zerstört alte Sporthalle in Schönberg

Nachdem in Schönberg in Holstein (Kreis Plön) am Sonntagnachmittag ein Feuer in der alten Sporthalle der örtlichen Gemeinschaftsschule ausgebrochen war, soll am Dienstag der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden. Wegen des Feuers finde der Sportunterricht bis zu den Sommerferien nur draußen statt, so Schulleiter Markus Oddey. Denn auch eine angrenzende Sporthalle ist laut Polizei wegen des Rauchs vorerst nicht benutzbar. Wie es nach den Ferien weitergeht, sei noch offen, so Oddey. Auch der Vereinssport in Schönberg sei betroffen.

Vier Kinder erleiden Rauchgasvergiftung

Am Montag ist der Unterricht an der Gemeinschaftsschule ausgefallen. Die Grundschule war vom Unterrichtsausfall laut der Gemeinschaftsschule Probstei nicht betroffen.

Fünf Feuerwehren waren am Sonntagabend mit Dutzenden Einsatzkräften vor Ort. Vier Kinder wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt. Die verletzten Kinder waren laut Polizei allerdings nicht in der Halle. Das Feuer war gegen 21 Uhr am Abend gelöscht, der Einsatz der Feuerwehr war um 22.30 Uhr beendet. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unbekannt.

Erinnerung an vergangene Brände: Verunsicherung bei Lehrern und Schülern

Auch wenn der Unterricht weitergeht - an der Gemeinschaftsschule Probstei seien einige Lehrerinnen und Lehrer sowie auch Schülerinnen und Schüler verunsichert, erzählt Schulleiter Markus Oddey. Denn Erinnerungen an die vergangenen Brände an der Schule kommen bei ihnen hoch. Im Frühjahr wurden laut Polizei zwei kleine Brände gelegt und vor knapp drei Jahren wurden Teile der Schule durch ein großes Feuer zerstört. Ursache war damals ein technischer Defekt. Die Wiederaufbauarbeiten laufen immer noch. Im Frühjahr 2025 soll eine neue Sporthalle fertig sein, die gerade gebaut wird.

