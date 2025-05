Kieler Woche für Kinder: Die Spiellinie wird geheimnisvoll Stand: 16.05.2025 20:49 Uhr Auf der Krusenkoppel darf nach Angaben der Stadt Kiel auch in diesem Jahr wieder gehämmert, gematscht und gemalt werden. Kinder können sich während der Kieler Woche auf der Spiellinie als kreative Baumeisterinnen und Baumeister beweisen.

von Karen Jahn

Unter dem Motto "Fabelhafte Fabelwesen" erschaffen die Kleinen vom 21. bis 29. Juni unter Anleitung eines Teams der vhs-Kunstschule eine fantasievolle Fabelwelt mit Zyklopen, Drachen, Elfen und Trollen. Geöffnet ist die Spiellinie laut Stadt Kiel während der Kieler Woche täglich von 14 bis 18 Uhr, an den Wochenenden ab 11 Uhr.

Workshops von Lehmmatschen bis Holzarbeiten

14 Workshops sind für den kreativen Nachwuchs im Angebot. In der Farbwerkstatt werden zum Beispiel fantasievolle Meerjungfrauen und Wasserpferde gedruckt. Im Holzworkshop erschaffen die Kinder ein verworrenes Labyrinth. Und wie in den Jahren zuvor darf auch 2025 wieder im Lehm gematscht werden.

Konzerte zum Mitmachen bei der Kieler Woche 2025

Musikalisch geht es nach Angaben der Landeshauptstadt auf der Freilichtbühne der Krusenkoppel zu - hier darf mitgemacht werden. Am Sonnabend, 21. Juni, startet das Programm um 15.30 Uhr, an den anderen Tagen jeweils um 15 Uhr. Mit dabei sind Frau Pries und die Zappelbande (21., 23., 24. und 26. Juni) ebenso wie die Kinder- und Jugendchöre an der Oper Kiel (22. Juni). Die Musikschule Kiel präsentiert sich mit einem Kinderprogramm aus Instrumenten, Tanz und Gesang (25. Juni) und am zweiten Wochenende rocken Piet Rakete ( 27. und 28. Juni) sowie Raketen Erna (29. Juni) die Freilichtbühne.

Die Spiellinie auf der Krusenkoppel ist seit mehr als 50 Jahren das Highlight für Kinder auf der Kieler Woche. Mittlerweile sind unter den Besuchern Großmütter und Großväter, die als Kinder selbst mitgebaut haben und heute mit ihren Enkelkindern kommen. Die Angebote sind kostenlos.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel