Stand: 17.10.2024 14:11 Uhr Neue Funkmasten für besseren Handyempfang in Ostholstein

Der Handyempfang in Ostholstein soll besser werden. Die Telekom hat dafür nach eigenen Angaben zwei neue Funkmasten aufgestellt und zwei bestehende Masten auf den Mobilfunkstandard LTE gebracht: in Gremersdorf, Heiligenhafen, Ratekau und Süsel. Die Telekom betreibt insgesamt 98 Masten in Ostholstein. In den kommenden zwei Jahren sollen nach Unternehmensangaben elf weitere dazukommen

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein