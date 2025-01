Stand: 03.01.2025 09:56 Uhr Neue Bauphase für Ostküstenleitung bei Lübeck

Die Arbeiten an der 380-Kilovolt-Ostküstenleitung im Raum Lübeck kommen gut voran. Das teilt der Netzbetreiber Tennet mit. An drei Abschnitten in Schleswig-Holstein wird aktuell gebaut. Jetzt gibt es an der Ostküsten-Stromleitung von Ostholstein bis in den Kreis Segeberg weitere Fortschritte. Im ersten Abschnitt zwischen Henstedt-Ulzburg bis nach Lübeck sind 108 von 115 Masten einer Freileitung montiert worden. Im Raum Lübeck hat unter anderem der Bau von 40 neuen Strommasten begonnen und im dritten Abschnitt zwischen Lübeck und Göhl im Kreis Ostholstein ist laut Tennet der vorzeitige Baubeginn genehmigt worden. 2027 soll die Leitung freigegeben werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck