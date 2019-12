Stand: 29.12.2019 11:15 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Namens-Hitliste: Emma und Ben in SH ganz vorn

von Tobias Senff

Dilda, Ektor und Aureliana sind in diesem Jahr wohl die ungewöhnlichsten Exemplare in der Sammlung, die Knud Bielefeld aus Ahrensburg (Kreis Stormarn) jedes Jahr zusammenstellt. Dabei geht es weder um seltene Kartoffelsorten noch Kugelschreiber oder Briefmarken. Seit 2006 wertet der Ahrensburger jährlich die Hitliste der Vornamen aus. "In Schleswig-Holstein sind Emma, Hanna(h) und Ida ganz vorne bei den Mädchen," sagt Bielefeld. "Bei den Jungen sind es Ben, Finn (Fynn) und Luis (Louis). Gerade Ida, das ist ein Name, der in Schleswig-Holstein besonders oft vorkommt und richtig im Aufwind ist. Der kann auch bald die Nummer eins sein," schätzt der Hobby-Vornamens-Statistiker.

Suche in ganz Deutschland nach Emila und Paul

Die größte Herausforderung für Knud Bielefeld ist es, seine Datenbank mit möglichst vielen Namen zu füttern. "Ich werte systematisch die Daten von Geburtskliniken aus. Dort werden die Neugeboren mit Namen und Foto vorgestellt. Das grase ich ab," erklärt er. Mehr als 177.000 Namen hat Bielefeld so in diesem Jahr gemeinsam mit einigen Unterstützern aus ganz Deutschland zusammengetragen. Das Ergebnis: auch an der Spitze aller Bundesländer stehen Emma und Ben. "Bei den Mädchen stehen Emilia und Hanna(h) direkt dahinter. Bei den Mädchennamen ist es in diesem Jahr sehr eng beieinander. Da kann es sein, dass es bald einen Wechsel an der Spitze gibt," meint Knud Bielefeld. Bei den Jungen folgen nach Ben Paul und Finn (Fynn).

Hobby-Vornamen-Statistiker veröffentlicht Hitliste NDR 1 Welle Nord - 30.12.2019 06:00 Uhr Autor/in: Senff, Tobias Der Ahrensburger Namensforscher Knud Bielefeld hat wieder die Namenslisten der Kliniken ausgewertet. Das Ergebnis: Emma und Ben waren in diesem Jahr in Schleswig-Holstein besonders beliebt.







Geschlossene Geburtshilfestationen bereiten Probleme

Um seine Hitliste der Vornamen in diesem Jahr zusammenstellen zu können, musste Knud Bielefeld mit einigen Schwierigkeiten kämpfen. Er erklärt, "Immer mehr Geburtshilfestationen in kleinen Kliniken in Deutschland werden geschlossen. Die Kinder werden ja trotzdem irgendwo geboren. Dann muss ich halt sehen, wo ich meine Daten herbekomme." Trotzdem konnte er noch auf fast 600 unterschiedliche Quellen zurückgreifen. Monatlich gibt er auf seiner Internetseite kleine Zwischenstände bekannt. Die große Auswertung am Ende jedes Jahres dauert dann bis zu drei Stunden, weil er auch die Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer errechnet.

Individuell ist weiterhin sehr gefragt

Mittlerweile melden sich auch immer wieder Eltern aus ganz Deutschland bei Knud Bielefeld in Ahrensburg. "Ich hatte neulich so einen Fall, da wurde ich gefragt, ob ich nicht passende Namen für Zwillinge hätte, die gut zur älteren Schwester passen würden. Da sollten allerdings bestimmte Buchstaben drin vorkommen. Da habe ich dann 50 Namen vorgeschlagen," sagt er. Am häufigsten wird aber nach seltenen Namen gefragt. In diesem Jahr sind Bielefeld da bei den Mädchen auch noch Rosetta, Lieschen und Shyanne, statt der Schreibweise Cheyenne aufgefallen. Bei den Jungen hat er Aureliano, Willibert und Duda, eine portugiesische Koseform von Eduard gefunden.

