Schadstoffe im Boden: Luftmessungen in Pinneberger Häusern

In einigen Pinneberger Häusern sollen in den kommenden Wochen laut Stadt spezielle Messgeräte überprüfen, ob in der Innenraumluft möglicherweise Schadstoffe sind. Die Stadt will sich damit Klarheit darüber verschaffen, ob sich die Bodenbelastungen in der Innenstadt auch auf die Luft auswirken. Im September hatten Bodenuntersuchungen in dem Bereich eine extrem hohe Belastung mit giftigen Kohlenwasserstoffen ergeben. Laut Pinnebergs Bürgermeister Thomas Voerste (parteilos) bestehe nach wie vor keine akute Gefahr für die Menschen. Die Messungen sollen circa zwei Wochen dauern. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2025 08:30 Uhr

Eine der ältesten Deutschen: Großhansdorferin feiert 112. Geburtstag

Ottilie Reimers aus Großhansdorf (Kreis Stormarn) wird am Donnerstag 112 Jahre alt und ist damit eine der ältesten Frauen Deutschlands. Der PR-Agentur life PR zufolge ist die Frau gut eineinhalb Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, am 30. Januar 1913, in Hamburg-Eilbek geboren. Sie lebte dann einige Jahre in Österreich und Niedersachsen, bevor sie 2019 im Alter von 106 Jahren in eine Seniorenwohnanlage nach Großhansdorf zog. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2025 08:30 Uhr

Schenefeld: Mutmaßliche Geldautomatensprenger vor Gericht

Vor dem Jugendgericht in Schenefeld (Kreis Pinneberg) beginnt am Donnerstag ein Prozess gegen zwei mutmaßliche Geldautomatensprenger. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen die beiden 19-Jährigen im Einkaufszentrum in Schenefeld Ende April vergangenen Jahres zwei Geldautomaten gesprengt haben. Zum Bargeld führte sie das allerdings nicht. Die Tresore in den Automaten blieben trotz Explosion verschlossen. Im Einkaufszentrum entstand allerdings ein Trümmerfeld - der Sachschaden soll laut Staatsanwaltschaft bei mehr als einer Million Euro liegen. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2025 08:00 Uhr

RB82: Zugausfälle zwischen Nemünster und Bad Segeberg am Morgen

Auf der Zugstrecke von Neumünster nach Bad Segeberg (Kreis Segeberg) sind am Donnerstagmorgen keine Züge gefahren. Das teilte die Nordbahn mit. Hintergrund ist, dass auf der Linie RB82 kurzfristig Personal ausfiel. Die Fahrten wurden zwar durch Busse ersetzt, die Fahrtzeit verlängerte sich dadurch aber um etwa eine halbe Stunde. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2025 06:00 Uhr

Feuerwerks-Eklat in Bad Oldesloe: Böllerverbot-Entscheidung vertagt

Der Hauptausschuss der Stadt Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) hat die Entscheidung über die Konsequenzen der Ausschreitungen während der Silvesternacht vertagt. Verschiedene Personengruppen hatten sich damals in der Innenstadt gegenseitig mit Silvesterraketen beschossen und mit Böllern auf Gebäude gefeuert. Ein Video davon kursiert seitdem im Internet. Mehrere Fraktionen und Gremien hatten Anträge für ein mögliches Böllerverbot eingereicht. Der Hauptausschuss hat den Tagesordnungspunkt am Mittwochabend in die Sitzung des Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschusses am 13. Februar verschoben. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2025 16:30 Uhr

