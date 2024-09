Stand: 25.09.2024 09:30 Uhr Giftige Kohlenwasserstoffe in Pinneberg

Bei Bodenuntersuchungen sind in der Stadt Pinneberg (Kreis Pinneberg) östlich der Bahnhofstraße giftige Stoffe entdeckt worden. Es handelt sich nach Angaben des Kreise unter anderem um so genannte leicht flüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe. Sie gelten als krebserregend.

Grundwasser betroffen - Trinkwasser nicht

Die Stoffe hätten auch das Grundwasser an der Stelle verunreinigt, sie aber seien nicht ins Trinkwasser gelangt. Mathias Schmitz (Grüne), Vorsitzender des Umweltausschusses im Kreistag, geht davon aus, dass der Boden an der Stelle jetzt aufwendig saniert werden muss. "Es muss raus, logisch, weil das sind gefährliche Giftstoffe. Aber es ist kein Grund, dass man deswegen in Pinneberg oder im Kreis den Panikknopf drücken muss", sagte er NDR Schleswig-Holstein. Die Kreisverwaltung will jetzt rund 200.000 Euro bereitstellen, um die Verunreinigungen und deren Herkunft genauer untersuchen zu lassen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg