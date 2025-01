Stand: 27.01.2025 08:12 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bundesweiter Holocaust-Gedenktag - Veranstaltungen auch in SH

Der 27. Januar ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz finden auch in Südholstein zahlreiche Veranstaltungen statt. In Bad Segeberg (Kreis Segeberg) werden am Montag sechs Stolpersteine verlegt. Sie sollen an die Geschichte von Jüdinnen und Juden aus der Stadt erinnern, die unter den Nazis enteignet, in Lager verschleppt und dann getötet wurden. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2025 08:30 Uhr

Ahrensburg: Hund beißt drei Menschen in den Arm

In Ahrensburg im Kreis Stormarn sind am Samstagabend (25.01.) drei Menschen von einem Hund gebissen worden. Nach Angaben der Leitstelle wurden die Beamten zu einem Mehrfamilienhaus in der Hamburger Straße gerufen. Dort fanden sie die drei Verletzten vor. Sie wurden offenbar von einem Hund in den Arm gebissen und kamen ins Krankenhaus. Die Hintergründe sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2025 11:00 Uhr

Autounfall auf B432 bei Rohlstorf sorgte für mehrstündige Sperrung

Bei einem Autounfall auf der B432 bei Rohlstorf im Kreis Segeberg ist in der Nacht auf Sonnabend ein 40-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Er verlor nach Polizeiangaben die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr mit zu hoher Geschwindigkeit gegen mehrere Bäume. Das Fahrzeug wurde dabei in mehrere Teile gerissen. Der Fahrer kam mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Die Ursache ist laut Polizei noch unklar. Die Strecke war für fast sechs Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2025 08:30 Uhr

Vollsperrung nach Unfall auf der A1 wieder aufgehoben

Ein Autounfall hat am Sonntag für eine stundenlange Vollsperrung der Autobahn 1 in Richtung Lübeck gesorgt. Ein Auto war am Nachmittag in die Leitplanke gekracht und hatte sich gedreht, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle sagte. Dabei wurden zwischen den Anschlussstellen Barsbüttel und Stapelfeld (beide Kreis Stormarn) Diesel und Öl über alle drei Fahrstreifen verteilt. Die A1 musste in Richtung Lübeck deshalb bis in den Abend voll gesperrt werden. Am späten Sonntagabend wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Der Verkehr wurde abgeleitet. Der Fahrer des Autos kam den Angaben nach ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2025 06:00 Uhr

