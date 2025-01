Stand: 24.01.2025 08:51 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Restaurants denken über Vorkasse nach

Im Restaurant reservieren und nicht kommen - das passiert auch in Südholstein immer häufiger. Wegen dieser sogenannten "No-Shows" denken laut Hotel- und Gaststättenverband Dehoga einige Restaurants darüber nach, Vorkasse einzuführen. "Das ist wirklich ein aktuelles Thema in der Branche", erklärt Lutz Frank, Dehoga-Vizepräsident in Schleswig-Holstein und Gastronom in Bad Segeberg (Kreis Segeberg). Das Problem dieser sogenannten "No-Shows": Restaurants bleiben zum Teil auf eingekauften Lebensmitteln sitzen oder eingeplante Umsätze bleiben aus. Lutz Frank appelliert deshalb an Gäste, "auch wenn es in letzter Minute noch ist" abzusagen. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2025 08:30 Uhr

Demo für Demokratie in Elmshorn

Etwa vier Wochen vor der Bundestagswahl sind in den kommenden Tagen auch in Südholstein einige Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus geplant. In Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat das Bündnis für Demokratie für Freitagnachmittag zu einer Demonstration aufgerufen. Geplant ist ein Lichtermarsch durch die Elmshorner Innenstadt. Nach Angaben der Veranstalter sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu eingeladen, Laternen oder Kerzen mitzubringen. Am Sonnabend soll es weitere Veranstaltungen in Bad Oldesloe, Ahrensburg und Trittau (alle Kreis Stormarn) geben, organisiert unter anderem von den "Omas gegen Rechts". | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2025 08:30 Uhr

Unfall mit zwei Verletzten auf der B206

Auf der Bundesstraße 206 bei Hasenmoor (Kreis Segeberg) ist am Freitagmorgen ein kleiner Lkw mit Anhänger mit einem Auto zusammengestoßen und im Graben gelandet. Laut Polizei wurden zwei Menschen leicht verletzt. Die B206 war für die Bergungsarbeiten zwischen Hasenmoor und der A7-Anschlussstelle Bad Bramstedt mehrere Stunden voll gesperrt. Erste Meldungen, laut denen es an der Unfallstelle Blitzeis gegeben hatte, haben sich laut Polizei nicht bestätigt. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2025 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 08.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.01.2025 | 08:30 Uhr