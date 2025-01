Stand: 20.01.2025 09:00 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Rellingen: Hundewelpen aus mutmaßlich illegalem Handel gerettet

In Rellingen im Kreis Pinneberg haben Tierärzte gemeinsam mit dem Ordnungsamt drei Welpen aus einem mutmaßlichen illegalen Handel gerettet. Vorausgegangen waren laut Gemeinde intensive Recherchen des Rellinger Vereins Animal Care. Die Hunde sollen von den Verkäufern nicht artgerecht gehalten und Welpen zu früh von ihrer Mutter getrennt worden sein. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 08:30 Uhr

Standortsuche: Wohin mit der neuen Feuerwache in Norderstedt?

Der Hauptausschuss der Stadt Norderstedt (Kreis Segeberg) diskutiert am Montagabend über zwei mögliche Standorte für eine neue Feuerwache. An der Ulzburger Straße müsste eine ganz neue Wache gebaut werden. Die Verwaltung geht von Kosten in Höhe von etwa 43 Millionen Euro aus. Alternativ könnte die bestehende Wache in der Stormarnstraße saniert werden. Das würde laut Verwaltung rund 60 Millionen Euro kosten. Ein weiterer Vorteil eines Neubaus wäre demnach eine kürzere Bauzeit und eine bessere geografische Abdeckung des Einsatzgebiets. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 08:30 Uhr

Glinder Tennisspielerin im Achtelfinale der Australian Open

Die 23-jährige Tennisspielerin Eva Lys aus Glinde (Kreis Stormarn) spielt am Montag im Achtelfinale der Australian Open. Gegnerin ist die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek aus Polen. Bereits der Einzug ins Achtelfinale ist der bisher größte Erfolg in der Karriere von Eva Lys. Der Weg dorthin war eher kurios: Eigentlich schied sie bereits in der Qualifikation für das Hauptfeld aus. Als sogenannte Lucky-Loserin rückte sie dann jedoch nach und gewann drei Spiele nacheinander. Ihr Vater, der auch gleichzeitig ihr Trainer ist, war bereits wieder nach Deutschland abgereist. Stattdessen betreut sie nun der Bundestrainer Torben Beltz. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 08:30 Uhr

Norderstedt: Auto fährt gegen Baum, Handy alarmiert Rettungskräfte

In Norderstedt (Kreis Segeberg) hat ein Smartphone nach einem Unfall für schnelle Hilfe gesorgt. Am frühen Sonntagmorgen kam ein Autofahrer von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei verlor er das Bewusstsein. Sein Handy hatte die Kollision registriert und den Standort an die Rettungskräfte geschickt. Die kamen und brachten den Fahrer ins Krankenhaus. In Schleswig-Holstein seien solche Fälle bereits öfter vorgekommen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr NDR Schleswig-Holstein. In einigen Situationen konnten die Einsatzkräfte so Leben retten. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 06:00 Uhr

