Norderstedt: Auto fährt gegen Baum, Handy alarmiert Rettungskräfte

In Norderstedt (Kreis Segeberg) hat ein Smartphone nach einem Unfall für schnelle Hilfe gesorgt. Am frühen Sonntagmorgen kam ein Autofahrer von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei verlor er das Bewusstsein. Sein Handy hatte die Kollision registriert und den Standort an die Rettungskräfte geschickt. Die kamen und brachten den Fahrer ins Krankenhaus. In Schleswig-Holstein seien solche Fälle bereits öfter vorgekommen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr NDR Schleswig-Holstein. In einigen Situationen konnten die Einsatzkräfte so Leben retten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg