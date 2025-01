Stand: 20.01.2025 11:30 Uhr Verspätungen und Ausfälle am Bahnhof Elmshorn

Im Zugverkehr zwischen Hamburg und Elmshorn (Kreis Pinneberg) kommt es seit Montagmorgen zu Verspätungen und Ausfällen. Grund ist ein erneuter Unfall an der Brücke am Elmshorner Bahnhof, so die Deutsche Bahn. Ein Gleis war zeitweise gesperrt. Die Störungen konnten zwar gegen 11 Uhr behoben werden. Vor allem auf den Verbindungen nach Itzehoe, Wrist (beide Kreis Steinburg) und Kiel kann es dennoch weiterhin zu Beeinträchtigungen kommen. Der Verkehr werde sich nach und nach wieder normalisieren, so die Bahn

