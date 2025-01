Stand: 16.01.2025 09:10 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Erste Städte und Gemeinden versenden Grundsteuerbescheide

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) erhalten ab Donnerstag etwa 16.000 Eigentümerinnen und Eigentümer von Immobilien ihren Grundsteuerbescheid für 2025. In Norderstedt werden diese nach Angaben der Stadt schon seit der vergangenen Woche versendet. Zum ersten Mal nach der Grundsteuerreform greift in den Bescheiden die neue Berechnungsart. Aus Sicht von Elmshorns Oberbürgermeister Volker Hatje (parteilos) ist diese Verteilung ungerecht. Er kritisiert, dass das Land nicht ausreichend Vorgaben geschaffen habe, um das zu verhindern. Vom Steuerzahlerbund Schleswig-Holstein heißt es, dass es nur in Einzelfällen wesentlich teurer wird. Für die meisten Eigentümer im Land werde sich nicht allzu viel ändern. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2025 08:30 Uhr

Neubaugebiet in Norderstedt Thema im Ausschuss

Der Stadtentwicklungsausschuss in Norderstedt spricht am Donnerstagabend über das geplante Neubaugebiet "Grüne Heyde" - eines der größten Bauprojekte im Hamburger Umland. Auf einer Fläche von 47 Hektar im Norden der Stadt sollen 1.200 Wohneinheiten entstehen. Ein Merkmal des neuen Viertels: Es soll möglichst wenig Autoverkehr geben. Die Autos sollen vor allem in großen Garagen an den Eingängen zum Quartier parken. Bis die Bauarbeiten starten, dauert es nach Einschätzung des Vorsitzenden des Stadtentwicklungsausschusses noch mindestens zwei Jahre. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2025 08:30 Uhr

