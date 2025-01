Stand: 02.01.2025 08:26 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Silvesterbilanz: Angriffe auf Einsatzkräfte im Kreis Stormarn

Im Kreis Stormarn sind in der Silvesternacht Einsatzkräfte angegriffen worden. Bei einem Einsatz auf dem Glinder Marktplatz mit randalierenden Jugendlichen wurden nach Angaben einer Sprecherin, Polizisten mit Böllern angegriffen. Insgesamt musste die Feuerwehr 31 Mal anrücken. Grund dafür war auch ein Caportbrand in Reinfeld (Kreis Stormarn) bei dem vier Menschen verletzt worden sind. Im Kreis Segeberg wurden die Einsatzkräfte insgesamt zu 54 Bränden gerufen. Eine Vielzahl davon waren laut Polizei brennende Müllcontainer. Die Feuerwehr im Kreis Pinneberg wurde insgesamt 51 Mal gerufen. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2025 08:30 Uhr

Neujahrsbaby 2025 kommt aus Wedel

Das erste Baby aus Südholstein ist in Wedel im Kreis Pinneberg geboren worden. Marlene ist am Neujahrstag in den Regio Kliniken in Pinneberg zur Welt gekommen. Der Kreis Stormarn hat ein Silvesterbaby: Im St. Adolf Stift in Reinbek kam Armelia auf die Welt. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2025 08:30 Uhr

Das Jahr in Südholstein beginnt stürmisch

Der Sturm hat über den Jahreswechsel für Ausfälle im Bahnverkehr gesorgt. Am Neujahrstag musste laut Deutscher Bahn gegen Nachmittag die Bahnstrecke Richtung Lübeck gesperrt werden. Der Grund war eine defekte Oberleitung zwischen Ahrensburg im Kreis Stormarn und Hamburg-Rahlstedt. Auslöser für die Störung waren schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 und 100 Kilometern. Die Oberleitung konnte im Laufe des Tages wieder repariert werden, so die Bahn. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2025 08:30 Uhr

