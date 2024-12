Stand: 19.12.2024 08:01 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Wahl zu den Sportlern des Jahres: Südholsteinerinnen belegen zweiten und dritten Platz

Am Mittwochabend wurden in Neumünster die Sportlerinnen und Sportler des Jahresaus Schleswig- Holstein geehrt. Die Para-Schwimmerin Tanja Scholz aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat den zweiten Platz gemacht. Die Gold- und Silbermedaillengewinnerin der Paralympischen Spiele von Paris landete hinter 3x3 Basketballerin Elisa Mevius aus Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Auch Triathletin Julia Bröcker aus Großniendorf (Kreis Segeberg) wurde ausgezeichnet: Die 21-Jährige wurde bei der Wahl dritte. Sie war in diesem Jahr unter anderem U23-Europameisterin mit der Mixed Staffel geworden. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2024 08:30 Uhr

E-Highway Projekt an der A1 geht zu Ende

Auf der A1 bei Reinfeld im Kreis Stormarn fährt am Donnerstag der letzte Lkw auf der sogenannten E-Highway Teststrecke. Die fünf Kilometer lange Oberleitungsstrecke ist seit 2019 in Betrieb. Nun endet das Pilotprojekt. Die Masten und Oberleitungen sollen laut Projektleitung wieder abgebaut werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2024 08:30 Uhr

Totschlagprozess: Mann aus Schenefeld soll Frau mit Messer schwer verletzt haben

Die Staatsanwaltschaft erhebt schwere Vorwürfe gegen einen 76-Jährigen aus Schenefeld im Kreis Pinneberg. Der Mann soll im Juni dieses Jahres seine Frau mit einem Messer angegriffen und so schwer verletzt haben, dass sie nur durch eine Not-OP überlebt hat. Die Anklage lautet unter anderem versuchter Totschlag. Allerdings ist nicht klar, ob der Mann möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand war, so die Staatsanwaltschaft. Dann wäre er rechtlich gesehen schuldunfähig. Ein Urteil könnte Ende Februar fallen. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2024 08:30 Uhr

