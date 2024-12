Stand: 11.12.2024 08:21 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Großeinsatz am World-Cargo-Center in Norderstedt

Der Kampfmittelräumdienst ist am Dienstagabend zum World-Cargo-Center in Norderstedt im Kreis Segeberg angerückt. Dort werden alle Waren und Pakete durchleuchtet, die zum Hamburger Flughafen sollen. Nach Angaben der Polizei hatte dort bei einer Kontrolle ein Sensor angeschlagen. Das Gebäude ist daraufhin geräumt worden. Die Einsatzkräfte konnten bei ihrer Suche nichts Verdächtiges finden und gaben am späten Abend Entwarnung. Laut Polizei sind diese Einsätze am Cargo-Center nicht ungewöhnlich und kommen häufiger vor. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2024 06:00 Uhr

Prozessstart: Mann soll 14-Jährigem Drogen gegeben haben

Vor dem Amtsgericht Bad Segeberg (Kreis Segeberg) startet am Mittwoch ein Prozess gegen einen 46-jährigen Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, einem damals 14-Jährigen im Frühjahr vergangenen Jahres MDMA gegeben zu haben. Außerdem sollen die beiden mehrere Joints zusammen geraucht haben. Der 14-Jährige erlitt nach dem Konsum einen Atemstillstand und eine Herzinsuffizienz. Er musste intensiv-medizinisch versorgt werden. Gut möglich, so eine Gerichtssprecherin, dass am Mittwoch schon ein Urteil fällt. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2024 08:30 Uhr

Bau der S5: Neue Sperrungen der AKN im Januar

Im Januar wird der Bahnhof in der Gemeinde Ellerau im Kreis Segeberg zur Großbaustelle. Hintergrund sind umfangreiche Arbeiten am Bahnhof und der Bahnstrecke der AKN, damit dort in gut vier Jahren die S5 fahren kann. Das teilt das Verkehrsunternehmen mit. Das hat Auswirkungen auf AKN-Reisende: Zwischen Ellerau und Eidelstedt fahren dann ausschließlich Busse. Und auch die wichtige Bahnstraße in Ellerau als Zufahrtsstraße von Quickborn zur A7-Anschlussstelle Quickborn wird gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2024 08:30 Uhr

