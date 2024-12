Stand: 05.12.2024 08:55 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Infoabend zur neuen Stromtrasse durch den Kreis Stormar

120 Bürgerinnen und Bürger haben sich am Mittwochabend bei einem Infoabend in Barsbüttel (Kreis Stormarn) über eine neue Stromtrasse informiert. Dazu eingeladen hatte das Unternehmen 50Hertz, das mit dem Bau der oberirdischen Leitung beauftragt ist. Die Stimmung war ruhig, so Andreas Plein von der CDU Barsbüttel, dennoch hätten die Anwohnerinnen und Anwohner Sorge. Laut Plein würden die Bürger die Stromtrasse möglichst nah an der Autobahn 24 bevorzugen. Eine Entscheidung über den endgültigen Streckenverlauf soll im kommenden Jahr fallen. Die Stromtrasse soll das Umspannwerk Hamburg-Ost in der Nähe von Barsbüttel (Kreis Stormarn) mit einem neuen Umspannwerk in Sahms im Kreis Herzogtum Lauenburg verbinden. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2024 08:30 Uhr

Tag des Ehrenamts in Südholstein

Am Donnerstag ist der bundesweite Tag des Ehrenamts. Nach einem Bericht des Landessozialministeriums gibt es in Schleswig-Holstein rund 19.121 zivilgesellschaftliche Organisationen, darunter 17.722 Vereine, 797 Stiftungen und 602 andere zivilgesellschaftliche Organisationen. An vielen Stellen sind Ehrenamtliche unverzichtbar - zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr oder an Gerichten. Die gelernte Krankenschwester Katrin Nolte-Reimers aus Pinneberg hilft zum Beispiel als ehrenamtliche Richterin am Sozialgericht. In den Kreisen Pinneberg und Stomarn können aktuell wieder Vorschläge für Ehrenamtspreise gemacht werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2024 08:30 Uhr

