Stand: 29.11.2024 08:55 Uhr

Podiumsdiskussion: Ahrensburger Retter berichten von Unverständnis für ihre Arbeit

Menschen reagieren zunehmend mit Unverständnis auf die Arbeit der Rettungskräfte, beispielsweise wenn für einen Einsatz eine Straße gesperrt werden muss. Das berichteten Rettungskräfte auf einer Podiumsdiskussion an der Berufsschule in Ahrensburg (Kreis Stormarn) am Donnerstagabend. Die Diskussion fand im Rahmen der Aktionswoche für berufliche Bildung statt. Unter dem Motto "Respekt für Retter" informierten auf der Bühne Vertreter von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und dem Technischen Hilfswerk über ihren Arbeitsalltag. Auch rund 200 Schülerinnen und Schüler waren vor Ort und konnten im Anschluss an die Podiumsdiskussion Fragen stellen. Die Woche der beruflichen Bildung läuft noch bis Sonntag. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2024 8:30 Uhr

S-Bahn-Linie 4: Experten warnen vor Überlastung

Während der laufenden Bauarbeiten für die S-Bahn-Linie 4 zwischen Hamburg und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) warnen Experten nun vor einer Überlastung der beiden Gleise. Denn diese sollen sowohl von der S-Bahn als auch Regionalzügen und ICE befahren werden. Die Experten und die Stadt Ahrensburg fordern deshalb die Deutsche Bahn auf, ein drittes Gleis zu bauen. Die Bahn lehnt dies ab, macht auf Nachfrage allerdings keine Angaben dazu, wie viele Züge auf der Strecke fahren sollen. Die neue S4-Strecke soll 2029 fertiggestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2024 8:30 Uhr

Bad Segeberg: Umfrage zum Sicherheitsgefühl

Wenig beleuchtete Straßen und dunkle Räume sorgen bei einigen Bad Segebergern (Kreis Segeberg) dafür, dass sie sich in ihrer Stadt nicht sicher fühlen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage zum Sicherheitsgefühl in der Stadt, an der sich etwa 400 Menschen beteiligt haben. Am Donnerstagabend wurden die Ergebnisse im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt. Bürgermeister Toni Köppen (parteilos) zeigte sich überrascht davon, dass sich einige Menschen schlecht über das Thema Sicherheit in der Stadt und den Zivilschutz informiert fühlen. Im nächsten Schritt sollen aus den Erkenntnissen nun konkrete Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2024 8:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

