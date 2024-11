Stand: 15.11.2024 08:49 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Tornesch: Feuer in Entsorgungsbetrieb

Die Feuerwehren aus Tornesch und Uetersen (Kreis Pinneberg) mussten am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag zweimal zu einem Entsorgungsbetrieb in Tornesch ausrücken. Dort war nach Angaben der Feuerwehr ein Brand in einer Sortierhalle für Gewerbemüll ausgebrochen. Die aufwendigen Löscharbeiten dauerten bei dem ersten Einsatz rund siebeneinhalb Stunden. Eine halbe Stunde nach Abschluss des ersten Einsatzes mussten die Wehren erneut zu der Sortierhalle ausrücken, weil wieder Flammen aus dem Müll schlugen. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 08:30 Uhr

Bildungsticket im Kreis Pinneberg wird teurer

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport des Kreises Pinneberg hat die weitere Finanzierung des sogenannten Bildungstickets beschlossen. Dabei handelt es sich um einen Zuschuss zum Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler im Kreis. Laut dem Ausschussvorsitzenden Gunnar Werner (FDP) wird das Deutschlandticket weiterhin mit 20 Euro gefördert, sodass es zum Bildungsticket wird. Für die Nutzerinnen und Nutzer erhöht sich der Preis ab dem kommenden Jahr um neun Euro, sie müssen dann 38 Euro pro Deutschlandticket dazuzahlen. Die Grünen hatten einen höheren Zuschuss gefordert. Das wurde laut Werner vom Ausschuss aus Kostengründen abgelehnt. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 08:30 Uhr

Innenministerin ehrt Ehrenamtliche aus der Kommunalpolitik

Insgesamt fünf Bürgerinnen und Bürger aus den Kreisen Segeberg und Stormarn haben die Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel des Landes erhalten. Die Frauen und Männer hätten sich in besonderer Weise ehrenamtlich in der Kommunalpolitik engagiert, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) bei der Verleihung am Donnerstag. Dabei geht es vor allem um Tätigkeiten als Bürgermeisterin oder Bürgermeister oder den Einsatz in der Gemeindevertretung, aber auch um die Ausweisung von Bau- oder Gewerbegebieten oder schließlich erfolgreich umgesetzter Projekte trotz knapper Mittel. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 08:30 Uhr

