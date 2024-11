Stand: 14.11.2024 08:56 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Feuerwehr löscht brennendes Bürogebäude in Schenefeld

Großeinsatz für die Feuerwehr am Mittwochabend in Schenefeld (Kreis Pinneberg): Dort hat ein leerstehendes Bürogebäude in der Nähe des Einkaufszentrums gebrannt, wie die Rettungsleitstelle mitteilte. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei, deren Standorte ebenfalls in unmittelbarer Nachbarschaft sind, waren schnell vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Die Feuerwehr Halstenbek wurde zur Unterstützung gerufen, insgesamt waren etwa 70 Einsatzkräfte vor Ort. Zur Brandursache ermittelt jetzt die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2024 08:30 Uhr

Bäcker-Innung prüft Qualität der Weihnachtsstollen

Im Kreis Pinneberg ist am Donnerstag ein zertifizierter Stollentester der Bäcker-Innung unterwegs. Landungsinnungsmeister Dirk Baumgarten sagte: "Man kann so bis zu 25 Stollen an einem Tag prüfen, dann hat man den Stollengeschmack im Mund und kann nicht mehr definieren." Den Stollentestern helfe dabei, den Mund mit Tee zu spülen, um die Geschmäcker zu neutralisieren. "Entscheidend für die Bewertung sind neben Aussehen und Konsistenz natürlich Geschmack und Geruch", erklärt Baumgarten. Anfang der Woche wurden schon die Stollen in den Kreisen Segeberg und Stormarn getestet, eine Bäckerei holte mit zwei verschiedenen Stollen die volle Punktzahl. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2024 08:30 Uhr

Demokratieförderung in Bargteheide geht weiter

Die Stadt Bargteheide (Kreis Stormarn) will Projekte zur Demokratieförderung weiterhin finanziell unterstützen, nachdem eine vom Bund geförderte zentrale Anlaufstelle ausgelaufen ist. Der Hauptausschuss der Stadt hat am Mittwochabend beschlossen, für das kommende Jahr 50.000 Euro bereitzustellen. Das ist laut der Ausschussvorsitzenden etwa so viel Geld, wie in diesem Jahr bereitstand. Förderungen müssen jetzt direkt bei der Verwaltung beantragt werden, was Christoph Ernst von der Koordinations- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie kritisiert: "Genauso wichtig ist die Beratung, die Begleitung und die Unterstützung bei der Entwicklung von Projekten und beim Antragstellen." Er befürchtet, dass viele Projekte nun gar nicht mehr zustande kommen. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.11.2024 | 08:30 Uhr