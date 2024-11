Stand: 13.11.2024 10:45 Uhr Eintracht Norderstedt entlässt Trainer Jean-Pierre Richter

Fußball-Regionalligist Eintracht Norderstedt (Kreis Segeberg) hat sich von Trainer Jean-Pierre Richter getrennt. In der vergangenen Saison übernahm er erst im März den Verein und schaffte so noch den Klassenerhalt. Nach zuletzt aber nur acht Punkten in den vergangenen 14 Ligaspielen steht die Eintracht jetzt auf dem letzten Platz der Tabelle. Vom Vereinspräsidium heißt es: "Die Auftritte der Mannschaft lassen uns keine andere Wahl als auf der Position des Trainers einen neuen Impuls zu setzen." Übergangsweise soll der bisherige U23-Trainer Jörn Großkopf kommen, bis eine dauerhafte Lösung gefunden wird.

Schlagwörter zu diesem Artikel Norderstedt Kreis Segeberg