Großeinsatz in Kaltenkirchen: Solaranlage fängt Feuer

Rund 100 Feuerwehrleute sind gestern in Kaltenkirchen im Kreis Segeberg zu einem Wohnhausbrand ausgerückt. Nach Angaben der Leitstelle hatte erst eine Solaranlage auf einer Garage Feuer gefangen, anschließend griffen die Flammen auf das Dach des anliegenden Wohnhauses über. Durch das schnelle Eingreifen konnte die Feuerwehr das Haus retten, es sei jedoch zunächst unbewohnbar. Menschen wurden nicht verletzt - Schaden und Ursache sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2024 08:30 Uhr

Freiwilligendienste in Südholstein rechnen mit Kürzungen

Mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) leisten in Südholstein viele junge Menschen einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Im kommenden Jahr will der Bund die Mittel für die Freiwilligendienste um 40 Millionen Euro kürzen. Die Kürzungen werden auch die Freiwilligendienste in Südholstein treffen. Für den Kreisjugendring in Stormarn (Kreis Stormarn), der das FSJ in Schulen und Kitas anbietet, ist das eine schlechte Nachricht. Denn das Geld sei ohnehin schon knapp. 400 Euro Taschengeld für einen Monat Vollzeitarbeit mache das FSJ ohnehin für viele unattraktiv, kritisiert der Kreisjugendring. Die Bewerberzahlen seien jetzt schon rückläufig. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2024 08:30 Uhr

Feierlichkeiten rund um den Tag der deutschen Einheit

Mit Gottesdiensten, Singfesten und Baumpflanzaktionen haben die Kreise, Kirchen, Vereine oder Parteien in Südholstein den Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Im Kreis Pinneberg gab es beispielsweise in Rellingen ein Singfest im Rahmen einer bundesweiten Aktion. In Pinneberg und Elmshorn waren Bürgerinnen und Bürger zum "Einheitsbuddeln" aufgerufen: Eine Baumpflanzaktion, um sinnbildlich das Zusammenwachsen von Ost und Westdeutschland zu untermauern. In den Kreisen Segeberg und Stormarn konnten Interessierte anlässlich des Tages der offenen Moschee die islamischen Gotteshäuser in Nahe, Bargteheide oder Glinde besuchen. Laut Polizei blieb es überall friedlich. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2024 08:30 Uhr

