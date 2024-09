Stand: 26.09.2024 12:08 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Baum liegt auf Gleis: Zugausfälle zwischen Kiel und Hamburg

Fahrgäste zwischen Kiel und Hamburg müssen mit Verspätungen rechnen. Aktuell fahren keine Züge zwischen der Landeshauptstadt und der Hansestadt. Grund ist ein umgestürzter Baum zwischen Tornesch und Pinneberg (beide Kreis Pinneberg). Betroffen ist unter anderem der Regionalexpress RE7. Laut Bahn wenden die Züge vorzeitig in Neumünster. Die Züge der Strecke RE6 wenden in Elmshorn. Die RE70 fährt zwar auf dem üblichen Weg, allerdings müssen Fahrgäste mit Verspätungen rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2024 16:30 Uhr

Südholstein: Keine Erhöhung des Zuschusses für Deutschlandticket

Die Kreise in Südholstein haben bekannt gegeben, was die Preiserhöhung des Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler bedeutet. Bis jetzt mussten die sie für das Ticket monatlich 29 Euro zahlen, weil die Kreise Pinneberg, Segeberg und Stormarn 20 Euro Zuschuss dazugegeben haben. Dieser Zuschuss wird nicht erhöht, wenn das Deutschlandticket teurer wird, so die Kreisverwaltung Segeberg. Schülerinnen und Schüler müssen demnach statt 29 Euro künftig 38 Euro pro Monat zahlen. Ein Sprecher des Kreises Segeberg sagte, der Kreis würde Familien gerne unterstützen, aber wegen der angespannten Haushaltslage müsse gespart werden. Auch im Kreis Stormarn wird der Zuschuss nicht erhöht. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2024 08:30 Uhr

HVV-Kontrollen in Südholstein und Hamburg

Tausende Fahrgäste sollen am heutigen Donnerstag in Bussen und Bahnen in Südholstein und Hamburg kontrolliert werden. Laut HVV geht es um das Schwarzfahren. Silke Seibel vom HVV sagte: "Wir nutzen diesen Tag zusammen mit den Partnerverkehrsunternehmen, um drauf aufmerksam zu machen: Das verursacht Millionenschäden." An der Strecke zwischen Henstedt-Ulzburg und Norderstedt Mitte (beides Kreis Segeberg) sind demnach am Nachmittag zusätzliche Kontrolleure im Einsatz. Insgesamt sind ab heute Vormittag etwa 300 Prüferinnen und Prüfer unterwegs. Die Aktion wird vom HVV zusammen mit der AKN, der Autokraft sowie der Verkehrsgesellschaft in Pinneberg durchgeführt. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2024 08:30 Uhr

Elmshorn: DGB verteilt Pommes an Kölln-Beschäftigte

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) verteilt am heutigen Donnerstag vor dem Firmengelände von Peter Kölln in Elmshorn (Kreis Pinneberg) kostenlose Pommes an die Beschäftigten. Mit der Aktion will der Gewerkschaftsbund darauf aufmerksam machen, dass dort nach eigenen Angaben einige Mitarbeiter nicht nach Tarif bezahlt werden. Das Unternehmen ist vor allem durch die Kölln-Haferflocken bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.09.2024 | 16:30 Uhr