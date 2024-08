Stand: 30.08.2024 08:42 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Paralympics: Schwimmerin Tanja Scholz wird Achte

Bei den Paralympischen Spielen in Paris hat die querschnittsgelähmte Schwimmerin Tanja Scholz aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) im Finale über 200 Meter Freistil am Donnerstagabend den achten Platz erreicht. Schon vor dem Rennen schätzte sie ihre Medaillenchancen als eher gering ein. Da es in ihrer Startklasse zu wenige Athletinnen gab, musste sie mit Schwimmerinnen starten, die weniger eingeschränkt sind als sie. Am Freitagnachmittag steht schon das nächste Rennen für Scholz an. Dann startet sie über 100 Meter Freistil. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.24 08:30 Uhr

Frau nach Unfall auf gesperrter Straße lebensgefährlich verletzt

Auf der B75 bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eigentlich ist die Straße im Moment wegen Bauarbeiten gesperrt. Laut Polizei war ein 80-Jähriger am Abend aber in den Baustellenbereich gefahren und dort gegen eine Asphaltfräse geprallt. Das Auto fing an zu brennen. Der 80-Jährige und seine 81-jährige Beifahrerin schafften es zwar noch, selbst aus dem Auto zu kommen, die Frau musste aber mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Warum der Mann hinter die Absperrung fuhr, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.24 08:30 Uhr

Tag der offenen Tür beim Katastrophenschutzzentrum

Das Katastrophenschutzzentrum im Kreis Stormarn lädt am Sonntag zum Tag der offenen Tür ein. Auf dem Gelände des neuen Zentrums in Hammoor können sich Interessierte von 11 bis 16 Uhr unter anderem an einer Herz-Lungen-Wiederbelebung probieren, Vorführübungen des Löschzugs für Gefahrgut anschauen oder sich über die verschiedenen Fahrzeuge aller Bereiche informieren. Mit dem Tag der offenen Tür möchte der Katastrophenschutz neue ehrenamtliche Helferinnen und Helfer finden. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.24 08:30 Uhr

