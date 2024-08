Stand: 22.08.2024 08:32 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Pinneberg: Baufälliges Polizeirevier bekommt Erweiterungsbau

Die Polizeigewerkschaft GdP bemängelt seit acht Jahren den baufälligen Zustand des Polizeireviers Pinneberg. Jetzt hat sich die Gewerkschaft mit einem Flugblatt an die Öffentlichkeit und die Landespolitik gewandt. Darin kritisiert sie unter anderem, dass sich jüngst eine schusssichere Scheibe gelöst habe. Außerdem sei der Sanitärbereich nicht ausreichend ausgerüstet. Am Montag hat sich die Staatssekretärin des Innenministeriums, Magdalena Finke, ein Bild von der Lage gemacht und fordert nun selbst eine Verbesserung der Zustände. Das zentrale Gebäudemanagement des Landes hat sich für einen Erweiterungsneubau entschieden. Bis Ende des Jahres soll mit den Vorbereitungen begonnen werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2024 08:30 Uhr

Baum stürzt auf Oberleitung - Zug muss evakuiert werden

Mehr als 400 Fahrgäste mussten wegen eines umgestürzten Baumes am Mittwochnachmittag bei Reinfeld im Kreis Stormarn aus einem Zug evakuiert werden. Der Baum war bei stürmischem Wetter auf der Strecke Lübeck-Hamburg auf eine Oberleitung gestürzt - sie musste deshalb abgeschaltet werden. Ein Doppeldeckerzug musste stoppen. Alle Fahrgäste mussten an einem Bahnübergang aus dem Regionalexpress aussteigen. Dabei wurden sie nach Angaben der Bundespolizei von der Feuerwehr unterstützt. Die Störung dauerte mehrere Stunden bis in den Abend. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2024 08:30 Uhr

Hoher Krankenstand: Kita-Beirat im Kreis Stormarn besorgt

Im Kreis Stormarn fallen nach Angaben des Kita-Elternbeirats zu viele Erzieherinnen und Erzieher krankheitsbedingt aus. Eine aktuelle, deutschlandweite Bertelsmann-Studie hat ergeben, dass sie bis zu 50 Prozent länger krank sind als Beschäftigte anderer Berufsgruppen. Da viele Kitas im Kreis Stormarn nur über begrenzte oder gar keine Vertretungskräfte verfügten, bedeute dies im Alltag oft, dass Gruppen zusammengelegt oder Betreuungszeiten gekürzt werden müssten. Das belaste auch die Eltern und die Kinder, so der Kreis-Elternbeirat. Der Beirat fordert weitere Fachkräfteoffensiven, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kitas zu entlasten. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2024 08:30 Uhr

