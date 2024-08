Nach Messerangriff in Wedel: Vier Männer in Untersuchungshaft Stand: 22.08.2024 14:28 Uhr Den Männern wird vorgeworfen auf dem Parkplatz der Volkhochschule Wedel einen Lehrer niedergestochen zu haben. Bereits am Tattag waren sie festgenommen, kurz darauf aber wieder freigelassen worden.

Nach einer Messerattacke auf einen Musikschullehrer in Wedel (Kreis Pinneberg) Ende Juli sitzen nun vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft Itzehoe (Kreis Steinburg) den Mann vor vier Wochen auf dem Parkplatz der Volkhochschule Wedel niedergestochen haben. Konkret wird ihnen versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Offenbar kommt das Mordmerkmal Heimtücke in Betracht, denn die Tatverdächtigen hätten bei dem Angriff den Überraschungsmoment ausgenutzt, erklärte die Staatsanwaltschaft NDR Schleswig-Holstein.

Festgenommene sind Brüder

Bei den Inhaftierten handelt es sich laut Polizei um vier Männer im Alter von 17, 19 und zwei Mal 21 Jahren. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein sind es vier Brüder. Nach ihrer Festnahme am Mittwoch äußerten sich die Männer nicht zum Tatgeschehen. Bereits am Tattag waren die Vier festgenommen, dann aber wieder freigelassen worden. Nach weiteren Ermittlungen ergab sich nun ein dringender Tatverdacht.

Zu den Hintergründen der Tat und in welcher Beziehung Täter und Opfer standen, gibt es nach wie vor keine Informationen. Der 67-jährige Lehrer wurde bei dem Angriff durch die Messerstiche schwer verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.08.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg