Stand: 05.08.2024 09:30 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Schwache Honigernte in Südholstein

Die Honigernte ist in Südholstein nicht so gut ausgefallen wie sonst. Nach Angaben von Jörg Pardey vom Landesimkerverband in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ist die schlechtere Frühjahrsernte dafür ausschlaggebend. "Für die Bienen war es während der Rapsblühte einfach zu kalt und zu nass, um zu fliegen", sagt er. Das machen Bienen nämlich erst ab 15 Grad. Die Sommerernte war dann in Ordnung, konnte laut Pardey das Frühjahr aber nicht ausgleichen. Ein Beispiel: Pardey ist selbst auch Imker: in normalen Jahren bekommt er 40 bis 50 Kilo Honig pro Bienenvolk raus. Dieses Jahr waren es knapp 35. Die gute Nachricht für Verbraucher: Die Preise bleiben wie im Vorjahr bei etwa 6 Euro im Schnitt pro 500-Gramm-Glas. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 08:30 Uhr

Vier lebensgefährlich Verletzte bei Unfall in Wiemersdorf

Bei Wiemersdorf (Kreis Segeberg) hat es am Sonntagabend einen schweren Unfall gegeben. Laut Feuerwehr waren auf der L319 zwei Autos zusammengestoßen. Vier Menschen wurden lebensgefährlich verletzt, darunter auch ein Kind. Etwa 90 Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz sowie vier Rettungshubschrauber. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 08:30 Uhr

Erneut Heuballen-Brände in Quickborn

In Quickborn (Kreis Segeberg) haben laut Feuerwehr in der Nacht zu Montag an zwei verschiedenen Stellen wieder mehrere Heuballen gebrannt: Erst gingen 50 Ballen in der Straße „Im Feldweg“ in Flammen auf, kurz danach weitere in einem Unterstand in der Nähe zur Norderstedter Stadtgrenze. Die Polizei ermittelt nun und schließt nicht aus, dass jemand die Heuballen angezündet hat. Schon am vorangegangenen Wochenende hatten gar nicht weit entfernt, in Bilsen (Kreis Segeberg), 700 Heuballen gebrannt. Dort lag der Sachschaden laut Polizei bei rund 400.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 08:30 Uhr

A23-Bauarbeiten sorgen für Staugefahr

Die Wacken-An- und Abreise ist gerade vorbei, da geht es mit Bauarbeiten auf der A23 weiter: Richtung Norden wird die Fahrbahn saniert, zwischen den Anschlussstellen Pinneberg Nord (Kreis Pinneberg) und Tornesch (Kreis Pinneberg) ist deshalb laut zuständiger Autobahn GmbH bis Oktober nur eine Spur frei. Außerdem ist die Anschlussstelle Pinneberg Nord in dieser Zeit komplett gesperrt. In Hamburg auf die A23 auffahren wird schon schwierig: Laut Autobahn GmbH ist im Moment nämlich der Übergang jede Nacht zwischen der A7 und der A23 gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.08.2024 | 08:30 Uhr