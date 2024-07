Stand: 18.07.2024 08:33 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Wahltermin für Bürgermeisteramt der Stadt Wedel steht fest

Die Wahl des neuen Bürgermeisters oder der neuen Bürgermeisterin der Stadt Wedel (Kreis Pinneberg) findet am 17. November statt. Das hat der Wahlausschuss der Stadt bei einer Sitzung am Mittwochabend einstimmig entschieden. Eine mögliche Stichwahl soll drei Wochen später am 8. Dezember stattfinden. Auf Initiative des Wedeler Stadtrats wurde Gernot Kaser (parteilos) im Juni abgewählt. Mitgliedert des Stadtrats hatten ihm schlechte Kommunikation und eine wenig vertrauensvolle Zusammenarbeit vorgeworfen. Bis es einen beziehungsweise eine neue Verwaltungschefin gibt, ist Julia Fisauli-Alto (CDU) kommissarische Bürgermeisterin. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2024 08:30 Uhr

Halstenbeker wegen Stalkings vor Gericht

Ein 53-jähriger Mann aus Halstenbek (Kreis Pinneberg) muss sich vor dem Amtsgericht Pinneberg wegen Nachstellung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, eine Frau zwischen März und September 2022 immer wieder kontaktiert und ihr gedroht zu haben, Nacktbilder von ihr zu veröffentlichen. Die Frau leide seitdem unter Panikattacken. Traumatherapeut Sascha Niemann vom Elmshorner Verein Wendepunkt rät Betroffenen zur sogenannten "No-Stalk-App" vom weißen Ring. "Da gibt es die Möglichkeit, Anrufe oder Gespräche aufzuzeichnen, die auf einem sicheren Server beim weißen Ring hinterlegt werden." Das könne bei einer Anzeige helfen. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2024 08:30 Uhr

Auto fährt auf A7 bei Quickborn in Leitplanke

Auf der A7 zwischen Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) und Quickborn (Kreis Pinneberg) sind in der Nacht zu Donnerstag zwei Autos zusammengeprallt. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, fuhr ein 45-Jähriger um kurz nach Mitternacht auf den rechten Streifen, weil ein Reifen seines Autos Luft verloren hatte. Dabei fuhr er offenbar in die Leitplanke. Kurz darauf fuhr ein weiterer Wagen auf. Beim Fahrer des ersten Wagens stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von 0,8 Promille fest. Zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 10.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2024 08:30 Uhr

