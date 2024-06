Stand: 27.06.2024 08:45 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Henstedt-Ulzburg: Ärztestreik beendet

Die Ärztinnen und Ärzte der Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) haben ihren Streik beendet. Das haben sowohl die Ärztegewerkschaft Marburger Bund als auch die Klinikleitung bestätigt, sie kehren jetzt an den Verhandlungstisch zurück. Der reguläre Krankenhausbetrieb wird wieder aufgenommen. Die Ärztinnen und Ärzte der Paracelsus-Klinik fordern, dass sie die gleiche Bezahlung wie ihre Kollegen an kommunalen Krankenhäusern bekommen. Dazu habe die Klinik jetzt ein Angebot vorgelegt, berichtet eine Sprecherin. Nach Angaben des Marburger Bundes verdienen die Ärzte in Henstedt-Ulzburg bisher 10 bis 15 Prozent weniger als beispielsweise in Hamburg. An den neun Streiktagen konnte nur ein Notbetrieb aufrechterhalten werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 08:30 Uhr

Bürgergenossenschaft stellt Plan für Solaranlage in Uetersen vor

In Uetersen im Kreis Pinneberg möchte eine Bürgerenergiegenossenschaft eine Solaranlage auf dem Gelände der ehemaligen Papierschlamm-Deponie bauen. Jetzt hatten interessierte Privatpersonen die Möglichkeit, sich über den Bebauungsplan der Genossenschaft zu informieren. Laut dem Genossenschaftsvorsitzenden Thorsten Berndt haben sich etwa 40 Menschen in der Uetersener Stadthalle die Präsentation zum Entwurf des Bebauungsplans angehört. Die Solaranlage soll nach der Fertigstellung genug Strom für 500 Haushalte produzieren. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 08:30 Uhr

Stadt Pinneberg kauft Grundstück für neue Feuerwache

Die Stadt Pinneberg (Kreis Pinneberg) hat für die neue Feuerwache jetzt ein Grundstück an der Datumer Chausee im Süden der Stadt gekauft. An den Plänen hatte es zuvor massive Kritik gegeben, Anwohnerinnen und Anwohner befürchten, dass es durch die Einsatzfahrzeuge zu mehr Verkehr und dadurch auch zu einer größeren Unfallgefahr in der Nähe von einer Schule kommen könne. Im Rahmen der Vertragsunterzeichnung erklärte Bürgermeister Thomas Voerste (parteilos), die Bedenken und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger bei der Gestaltung der neuen Feuerwache einzubeziehen. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 08:30 Uhr

