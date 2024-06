Stand: 24.06.2024 08:47 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Prozess gegen Haushaltshilfe wegen Veruntreuung

Eine 51-jährige Frau aus Reinfeld (Kreis Stormarn) muss sich ab Montag vor Gericht in Lübeck verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, als Haushaltshilfe bei einer damals 80-Jährigen fast 380.000 Euro veruntreut zu haben. Die Seniorin hatte der Frau eine Generalvollmacht ausgestellt und ihr damit Zugriff auf ihre Konten gewährt. Mehr als 100 Mal soll die Angeklagte so Geld auf ihr eigenes Konto überwiesen haben. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2024 08:30 Uhr

Start der Umwelttage im Kreis Pinneberg

Für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit starten im Kreis Pinneberg am Montag die Umwelttage. Zum Programm gehören knapp 60 Veranstaltungen und Mitmachaktionen. Zum Auftakt macht die Klaus-Groth-Schule in Tornesch (Kreis Pinneberg) einen "Markt der Nachhaltigkeit". Auch Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung können sich einbringen: "Es gibt ganz viele Klassen die alte Kleidung sammeln auch für Obdachlose – oder eben wie wir, etwas neues daraus nähen, damit die Sachen nicht weggeworfen werden", sagt die 15-jährige Mara aus der 9. Klasse. Der Markt öffnet um 13 Uhr. Die Umwelttage im Kreis Pinneberg gehen bis zum 19. Juli. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2024 08:30 Uhr

Weltrekord in der Dauerreanimation

Der neue Weltrekord in der Dauerreanimation kommt aus Südholstein: Bei einer sogenannten Erste-Hilfe-Party in Boostedt (Kreis Segeberg) haben fast 250 Menschen mitgemacht und den neuen Rekord im dauerhaften Reanimieren aufgestellt. Insgesamt wurde 47 Stunden und 11 Minuten an einer Puppe eine Herz-Druck-Massage ausgeführt. Der alte Rekord lag bei 41 Stunden. Die Veranstaltung war von Freitag- bis Sonntagnachmittag gegangen. Seit 15 Jahren veranstaltet die Initiatorin Jordis Hauser-Kreuz Erste-Hilfe-Schulungen, nachdem sie selbst Zeugin eines Unfalls war. Sie möchte damit für plötzlich auftretende Notfallsituationen sensibilisieren. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2024 08:30 Uhr

Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

