Stand: 19.06.2024 08:57 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

E-Highway: Feldversuch läuft aus

Auf der A1 zwischen Reinfeld im Kreis Stormarn und Lübeck läuft seit 2017 ein Feldversuch für einen E-Highway. Einige Lkw werden dort über eine Oberleitung mit Strom versorgt und sollen so umweltbewusster Güter transportieren. Bis Ende des Jahres läuft das Projekt noch offiziell, die Finanzierung durch den Bund soll dann auslaufen. Das Land Schleswig-Holstein fordert jetzt aber eine Verlängerung. Auch Forscher der Fachhochschule Kiel, die den Feldversuch betreuen, und der Logistikverband in Schleswig-Holstein setzen sich dafür ein. Laut Verkehrs-Staatssekretär Tobias von der Heide (CDU) gibt es dazu bisher nur unzureichend Rückmeldungen des Bundesverkehrsministeriums. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2024 08:30 Uhr

Auto und AKN-Lok zusammengestoßen

Am Dienstagabend ist ein 79-jähriger Mann mit seinem Auto mit der Lok einer AKN zusammengestoßen. Der Unfall passierte in Ellerau (Kreis Segeberg) direkt vor dem Bahnhof Tanneneck. Nach Angaben der Leitstelle West mussten der Autofahrer und eine Fahrgästin der AKN ins Krankenhaus gebracht werden. Offenbar hatte der Senior mehrere Warnschilder und eine Halbschranke ignoriert und war direkt auf die Gleise gefahren. Die Polizei untersucht den Fall jetzt genauer. In dem Zug befanden sich zum Unfallzeitpunkt rund 15 Fahrgäste. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2024 08:30 Uhr

Vorlesewettbewerb: Sechstklässlerin aus Bad Oldesloe im Bundesfinale

Amelina Hutt aus Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) vertritt heute Schleswig-Holstein beim Bundesfinale des Vorlesewettbewerbs 2024. Insgesamt 17.791 Schülerinnen und Schüler hatten dieses Jahr an den Vorentscheiden in Schleswig-Holstein teilgenommen, so die Veranstalter. Mit einer Passage aus "Momo" von Michael Ende überzeugte die Sechstklässlerin die Jury im Landesfinale und liest heute ab 11 Uhr nochmal beim Finale in Berlin. Dort tritt sie mit den Siegerinnen und Siegern der anderen Bundesländer an. Der Vorlesewettbewerb wurde 1959 von Erich Kästner mitbegründet. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.06.2024 | 08:30 Uhr