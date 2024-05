Stand: 22.05.2024 08:30 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Reetdachhaus brennt in Kaltenkirchen ab

In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ist in der Nacht zum Mittwoch ein Reetdachhaus abgebrannt. Verletzt wurde laut Rettungsleitstelle niemand. Einsatzkräfte vom Technischen Hilfswerk und Feuerwehr sind seit kurz nach 1.30 Uhr vor Ort. Kurz nach ihrem Eintreffen stand das Haus bereits komplett in Flammen. Am Mittwochmorgen liefen noch Nachlöscharbeiten. Dabei ziehen die Einsatzkräfte das Reet auseinander und löschen die einzelnen Glutnester. Die Brandursache ist noch unklar. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. Es soll sich bei dem Gebäude um ein altes Kirchenbüro handeln. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 08:30 Uhr

Schüsse auf Mädchen: Rentner aus Bad Segeberg verurteilt

Ein 70-Jähriger aus Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ist am Dienstag vom Amtsgericht in Bad Segeberg zu einer Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass er im Juli vergangenen Jahres mit einem Luftgewehr auf ein damals 12-jähriges Mädchen geschossen hat, weil er sich von ihr gestört fühlte. Erschwerend kommt hinzu, dass er nach einem ersten Fehlschuss noch einmal geschossen hatte und den Oberarm des Mädchens traf. Die 12-Jährige musste daraufhin operiert werden. Zusätzlich zur Bewährungsstrafe muss der Mann 7.500 Euro Schmerzensgeld zahlen, außerdem kommen weitere Zivilverfahren auf ihn zu. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 08:30 Uhr

Mann durch Hundebiss schwer verletzt

In Norderstedt (Kreis Segeberg) ist ein Mann am Dienstag durch einen Hundebiss schwer verletzt worden. Jetzt hat die Polizei gegen den Hundehalter Ermittlungen aufgenommen. Dieser hatte seinem Tier, einer Amerikanischen Bulldogge, nach bisherigen Erkenntnissen keinen Maulkorb angelegt. Als ein Rentner nah an dem Hund vorbeiging, verbiss sich das Tier laut Polizei im Oberschenkel des Mannes. Dem Ordnungsamt sei ein Hund bekannt, auf den die Beschreibung zutrifft und der nur unter Auflagen gehalten werden darf, so ein Sprecher. Ob es sich tatsächlich um dieses Tier handelt, müsse aber zuerst von der Polizei bestätigt werden. Davon hänge dann auch die Form der Anklage ab. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

