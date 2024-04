Stand: 15.04.2024 09:10 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bahnstrecken-Sperrungen zwischen Elmshorn und Hamburg aufgehoben

Zwischen Elmshorn im Kreis Pinneberg und Hamburg waren wegen Bauarbeiten keine Nordbahn-Züge unterwegs, und auch viel weniger Züge der Deutschen Bahn. Jetzt sollen die Sperrungen aufgehoben werden, sodass am Dienstag wieder alles planmäßig laufen kann. Zugreisende sind dann nicht mehr auf Ersatzbusse und S-Bahn angewiesen. Gisela Hüllmann von der Bürgerinitiative Starke Schiene sagt dazu: "Sie kommen schneller von A nach B und Sie müssen nicht mehr die S-Bahn nehmen." Abends und nachts fallen allerdings bis Sonnabend noch einzelne Züge aus. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2024 08:30 Uhr

Pinneberg will Straßenreinigungsgebühren gerechter machen

Die Gebühren für Straßenreinigung sorgen immer wieder für Diskussionen. Die Stadt Pinneberg will sie jetzt gerechter machen. Bisher wurde danach berechnet, wie viel Fläche von einem Grundstück an der Straße liegt. Dadurch haben Besitzer von gleichgroßen Grundstücken teilweise unterschiedlich viel bezahlt. Künftig soll es danach gehen, wie groß ein Grundstück insgesamt ist. Das heißt, es könnte für einige günstiger, für andere aber auch teurer werden. Wie sich das neue Modell genau im Einzelfall auswirkt, ist laut Stadt noch nicht klar. Zuletzt hatten die Gebühren in Wedel für Ärger gesorgt. Auch hier hatte die Stadt das Berechnungssystem geändert. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2024 08:30 Uhr

Elmshorn: Wartung der Käpten-Jürs-Brücke

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) wird bis Freitag eine wichtige Verkehrsader gesperrt: die Käpten-Jürs-Brücke wird gewartet. Autofahrer müssen sich auf längere Fahrzeiten in der Innenstadt einstellen. Dafür ist die Klappbrücke voll gesperrt, nur Fußgänger können sie nutzen. Die Stadt empfiehlt stadtauswärts über Vormstegen, stadteinwärts über die Berliner Straße zu fahren. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2024 08:30 Uhr

